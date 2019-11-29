Киев, , 07:17 — REGNUM Сообщения о планах США сократить собственные расходы на НАТО и перераспределить сэкономленные средства в пользу обеспечения безопасности в ЕС назвал «хорошим планом» глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

«В 2020 году сократить финансирование прямых расходов НАТО и перераспределить их на военную помощь Украине и Грузии. Хороший план, надо брать», — написал он на своей странице в Facebook.

Положительный отклик народного депутата вызвало высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что часть средств будет направлена на Украину и в Грузию.

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