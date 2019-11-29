Сеул, , 06:54 — REGNUM Южная Коеря не исключает возможность ремонта туристических объектов на горе Кымган в Северной Корее, заявил официальный представитель южнокорейского министерства объединения на брифинге.

«Этот вопрос обсуждается на консультациях с участием правительства и частного бизнеса», — заявил он.

Представитель также подчеркнул, что в настоящее время позиции Южной и Северной Кореи по вопросу туристических объектов в Кымгане остаются «различными».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября правительство Южной Кореи обратилось к КНДР с предложением провести переговоры о судьбе туристических объектов на горе Кымган. Ранее Пхеньян принял решение снести южнокорейские постройки в туристической зоне из-за отсутствия адекватного ответа со стороны Сеула.

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