Сараево, , 09:26 — REGNUM Посольство Италии в Боснии и Герцеговине собрало специалистов различных профилей на конференции в Сараево, посвященной 155-летию с момента открытия первого генерального консульства Италии в Боснии и Герцеговине, где обсуждались отношения двух государств Балкан и Европейского союза, пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 28 ноября.

Посол Италии в БиГ Никола Минази заявил, что Италия является давним союзником Боснии и Герцеговины, и на двухдневном форуме в Сараево он намерен обсудить «наше прошлое и будущее».

«Италия хочет быть частью будущего Боснии и Герцеговины, как это было в прошлом. Италия поощряет стремление БиГ стать частью евроатлантической интеграции», — подчеркнул посол Италии в своей речи перед конференцией.

Он напомнил, что Италия является важным стратегическим партнером Боснии и Герцеговины на политическом уровне, а также является её важным торговым партнером. Вот почему, по его словам, нужно тесно сотрудничать в деле улучшения политической и экономической ситуации в БиГ.

Председатель комиссии по внешним отношениям и Палаты представителей ЕС парламента Италии Марта Гранде заявила, что отношения, поддерживаемые с БиГ, будут по-прежнему оставаться значимыми. Сотрудничество между парламентами БиГ и Италии будет, по её словам, продолжено.