Оренбург, , 06:40 — REGNUM Правительство Оренбургской области объявило конкурс на должности заместителей министров двух ведомств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Прием документов от кандидатов на замещение вакансий на должности заместителя министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, а также заместителя министра труда и занятости населения Оренбургской области продлится две недели (28 ноября — 11 декабря).

Индивидуальные собеседования с претендентами на посты замминистров запланированы с 16 по 20 декабря. В ходе индивидуального собеседования проверяются не только профессиональные, но и личностные качества кандидата (стрессоустойчивость, гибкость и креативность); коммуникативные знания и навыки претендента, в частности, умение отстаивать свое мнение; мотивация и ценностные ориентации кандидата; выявляется дополнительная информация о кандидате — например, готовность к принятию дополнительных нагрузок (командировки, ненормированный рабочий день и т. д.).

Примечательно, что пакет документов кандидата на пост заместителя министра сельского хозяйства включает в себя реферат на одну из тем: «Развитие сельских территорий, малых форм хозяйствования, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности в Оренбургской области», «Комплексное развитие сельских территорий, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции в Оренбургской области».

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