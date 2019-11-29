Осло, , 06:38 — REGNUM Власти России должны изменить поведение, чтобы Запад пошел ей навстречу. Об этом 28 ноября заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в интервью Die Welt.

Министр выразила мнение, что именно Москва своими действиями испортила отношения с Европой. Такими действиями, по словам Сёрейде, стали присоединение Крыма, а также и конфликт на востоке Украины. Чиновник отметила, что считает модернизацию российской армии нормальным процессом, но добавила, что это беспокоит НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО.