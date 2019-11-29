Владивосток, , 06:24 — REGNUM Тихоокеанский флот получил половину призов главнокомандующего ВМФ РФ по различным видам боевой подготовки за 2019 год, сообщает пресс-служба ТОФ. Отмечается, что первое место Тихоокеанский флот удерживает уже третий год подряд.

Призами главкома ВМФ были отмечены боевые упражнения атомных и дизель-электрических подводных лодок, действия ударной группы соединения надводных кораблей Приморской флотилии и флагмана флота, кораблей охраны водного района, а также ракетные стрельбы береговых ракетных бригад ТОФ и самолетов морской авиации. Кроме того, лучшей среди флотов была признана штурманская служба тихоокеанцев. Всего ТОФ получил за прошедший год 19 призов главнокомандующего Военно-морским флотом России.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в состав Тихоокеанского флота вошла новая дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский». Этот корабль вооружен ударным ракетным комплексом «Калибр-НК», который был испытан в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: В состав Тихоокеанского флота вошла новая ударная подлодка