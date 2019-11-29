Токио, , 06:05 — REGNUM Серьезный вызов для всего международного сообщества представляют ракетные запуски КНДР. Об этом 29 ноября пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

По словам политика, в текущем году северокорейская сторона запустила уже более 20 ракет, что является признаком развития ее ракетных технологий. Он рассказал, что в связи с пусками ракет в Японии прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии. Суга также добавил, что из-за угрозы действий КНДР Япония продолжит тесное сотрудничество c США.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в КНДР прошли ракетные испытания.

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