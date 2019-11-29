Хартум, , 05:57 — REGNUM Переходное правительство Судана приняло решение о роспуске партии «Национальный конгресс», главой которой являлся свергнутый президент Омар аль-Башир, сообщает агентство Reuters.

Глава минюста переходного правительства Судана Насредин Абдельбари подчеркнул, что принятый закон о роспуске партии аль-Башира позволит провести конфискацию партийного имущества. При этом утверждается, что закон не является попыткой отомстить бывшему руководству страны и принят с целью восстановления справедливости в Судане.

Также новые власти страны отменили закон, введённый аль-Баширом, об общественном порядке, который жестко регламентировал поведение женщин в соответствии с нормами исламского права.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Судана намерен вынести приговор экс-президенту страны Омару аль-Баширу в декабре 2019 года. Он был смещён с должности в апреле 2019 года в результате военного переворота, а затем заключён под стражу.

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