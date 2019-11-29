Оттава, , 05:27 — REGNUM Пуски баллистических ракет КНДР осудили канадские власти, призвав северокорейское руководство к переговорам по денуклеаризации полуострова. Об этом 28 ноября говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады.

В канадском МИД добавили, что действия Пхеньяна являются нарушением резолюции Совета безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в КНДР прошли испытания «сверхкрупного реактивного орудия».

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