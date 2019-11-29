Южно-Сахалинск, , 05:31 — REGNUM По поручению губернатора Сахалина Валерия Лимаренко на островах будут ежемесячно измерять уровень доверия населения к власти — региональной и муниципальной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На очередном инвестиционном совете Лимаренко предложил измерить уровень доверия бизнеса к власти. Результат получился между тройкой и четвёркой. Теперь этот уровень будут измерять ежемесячно и для всех слоёв населения.

Как сообщало ИА REGNUM, представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на Сахалине упрекнули Валерия Лимаренко в невыполнении предвыборных обещаний, бездействии его чиновников, обмане и отписках.