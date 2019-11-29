Оттава, , 05:14 — REGNUM Властям и протестующим в Ираке необходимо прекратить насилие и начать диалог, говорятся в официальном заявлении МИД Канады.

«Канада решительно осуждает эскалацию насилия в Ираке, которая привела к гибели сотен протестующих и тысячам раненых», — говорится в заявлении.

Дипломаты призывают все стороны в Ираке проявить сдержанность и не допускать насилия во время протестных акций. Подчеркивается, что протестующим и иракским властям необходимо сесть за стол переговоров ради достижения «лучшего будущего для всех иракцев».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Ираке погибли более 30 человек в ходе уличных столкновений протестующих с силовиками. Отмечается, что четыре человека в Багдаде погибли от огнестрельных ранений, когда сотрудники полиции открыли огонь боевыми патронами по демонстрантам.

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