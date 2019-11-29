Валлетта, , 04:13 — REGNUM Правительство и члены парламентских фракций Мальты собрались на экстренное заседание из-за дела об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции, сообщает Times of Malta.

«Ситуация крайне серьезная», — заявил вице-премьер Мальты.

Подробностей встречи пока не приводится. Газета предполагает, что на заседании обсуждалось прошение о помиловании бизнесмена Йоргена Фенека, который задержан по подозрению в причастности к убийству, а также политический кризис в стране из-за отставки главы администрации премьер-министра страны Кита Шембри и его ареста.

Ранее Фенек был арестован по делу об убийстве журналистки, однако его освободили под залог. Газета предполагает, что он пошел на сделку со следствием и указал на Шембри якобы в обмен на помилование. Сам Шембри был отправлен в оставку 26 ноября, в тот же день его арестовали.

Как сообщало ИА REGNUM, Дафне Каруана Галиция занималась журналистским расследованием коррупционных преступлений на Мальте. Зимой 2017 года она утверждала в своем блоге, что компания Йоргена Фенека связана с мальтийской властью. В октябре 2017 года ее автомобиль был взорван, Дафне Каруана Галиция погибла на месте.

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