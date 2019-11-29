Стокгольм, , 09:22 — REGNUM В Швеции Левая партия угрожает члену Социал-Демократов и министру труда Еве Нордмарк объявлением вотума недоверия и активно ищет поддержки со стороны других политических партий для отправки министра в отставку. По словам политического аналитика Элизабет Марморштейн, у премьер-министра Стефана Лёвена в этом случае есть несколько альтернатив, одна из которых — объявить досрочные парламентские выборы в Риксдаг. Об этом 28 ноября сообщило шведское издание SVT Nyheter.

28 ноября министр труда Ева Нордмарк посетила заседание Комитета по рынку труда в Риксдаге, чтобы объяснить, как она собирается разрешить кризис вокруг реформы Службы занятости Швеции.

Эта реформа включает в себя аутсорсинг рабочих мест частным игрокам на рынке труда, что является одним из 73 пунктов Январского соглашения, заключенного Социал-Демократами в целях межпартийного сотрудничества по различным вопросам. В настоящее время Служба занятости Швеции планирует закрыть 132 офиса по всей стране, однако Левая партия, Христианские демократы и Умеренные считают, что процесс идет слишком быстро и требует более детальной проработки.

По словам политического аналитика SVT Элизабет Марморштейн, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен может пойти на крайние меры, чтобы избежать эскалации конфликта, и объявить о проведении досрочных парламентских выборов. Однако она подчеркивает, что в таком случае это решение может иметь непредсказуемые электоральные последствия для многих партий, включая самих Социал-Демократов.