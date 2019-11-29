Стокгольм, , 09:27 — REGNUM Во время парламентского часа, когда члену Социал-Демократов и премьер-министру Швеции Стефану Лёвену задавали вопросы в Риксдаге, лидер Левой партии Йонас Шёштедт выступил с резкой критикой в адрес главы правительства и его политики в отношении Службы занятости, отделения которой в настоящее время повсеместно закрываются в сельской местности. В свою очередь, Лёвен заявил, что если бы он не подписал Январское соглашение, регулирующее партийное сотрудничество, в том числе в сфере рынка труда, то он не был бы лидером Швеции, тем самым реализовав замысел Левых. Об этом 28 ноября сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Происходящие изменения в работе Службы занятости вызвали резкую критику со стороны Левой партии, а также Умеренных и Христианских демократов. Ранее представители Левых заявили о своей готовности инициировать процесс объявления вотума недоверия члену Социал-Демократов и министру труда Еве Нордмарк. В своем стремлении отправить чиновника в отставку Левые получили поддержку лидера Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона.

«Служба занятости находится в глубоком кризисе. Это отчасти ситуация, характерная для хаоса», — заявил Йонас Шёштедт, критикуя работу премьер-министра.

«Если бы я во время не подписал Январского соглашение, вы бы получили то, чего так хотели — чтобы Ульф Кристерссон стал премьер-министром», — парировал Лёвен.