Стокгольм, , 09:16 — REGNUM Правительство Швеции работает над тем, чтобы вернуть как можно больше детей, находящихся в сирийских лагерях для беженцев, обратно на родину. Однако, согласно заявлению министра иностранных дел Швеции Энн Линде, их родители, присоединившиеся к террористам и участвовавшие в боевых действиях, не могут рассчитывать на помощь со стороны шведских властей. Об этом 29 ноября сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«Каждый день мы стараемся делать все возможное», — заявила Энн Линде.

По словам министра, именно шведские дети-сироты боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся в центре внимания правительства.

«Есть еще сироты, которых, я думаю, мы сможем забрать домой через несколько месяцев. Но речь идет не о том, хотим мы этого или нет, а о том, возможно ли это или нет», — продолжила министр.

Энн Линде отметила, что помочь детям, которые все еще находятся с родителями, гораздо сложнее. Министерство иностранных дел Швеции не может принудительно вернуть детей в Швецию, если их родители, как правило, хотят оставить детей вместе с собой.