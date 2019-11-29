Стокгольм, , 09:25 — REGNUM Правительство Швеции, контролируемое Социал-Демократами, предлагает увеличить объем средств, выделяемых для полноценного функционирования Службы занятости. Данное предложение, по замыслу правительства, способно приостановить закрытие офисов государственной службы. Однако Левая партия считает, что предложенных мер недостаточно для преодоления сложившегося кризиса на рынке труда и не отказывается от своих заявлений инициировать объявления вотума недоверия министру труда. Об этом 28 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Правительство Швеции и сотрудничающие с ним по данному вопросу члены Центристской и Либеральной партий намерены прекратить продолжающееся закрытие отделений Службы занятости. 28 ноября член Социал-Демократов и министр труда Ева Нордмарк заявила, что Служба занятости может оставить внутри своего ведомства те средства, которые они не израсходуют по итогам своей работы в этом году. Помимо этого, были разработаны планы по увеличению финансирования для государственного ведомства.

На прошлой неделе представители Левой партии заявили, что намерены отправить Еву Нордмарк в отставку из-за изменений в работе Службы занятости. Одним из их требований является отмена разрешения частным участникам рынка труда предоставлять большую часть услуг, которые до этого были в исключительном ведении Службы занятости Швеции.

Представители Левой партии не считают, что сделанные министром труда заявления по оказанию помощи Службе занятости являются достаточным основанием для того, чтобы они отказались от идеи вынесения вотума недоверия министру.