Стокгольм, , 09:14 — REGNUM Шведские демократы обратились с просьбой в Конституционный комитет Риксдага с просьбой начать расследование против члена Социал-Демократов и министра иностранных дел Швеции Энн Линде. Представители Шведских демократов считают, что были нарушены принципы обработки информации в деле предоставления гражданства иракскому министру обороны. Об этом 28 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Швеции заявило, что оно не располагало какими-либо сведениями о существовании подозрений в совершении преступлении иракским министром до тех пор, пока информация не появилась в шведских средствах массовой информации.

В начале октября этого года Министерство иностранных дел Швеции узнало, что министр обороны Ирака Наджах аль-Шаммари имеет двойное гражданство. По словам пресс-секретаря министра иностранных дел Энн Линде Микаэля Линдстрема, Министерство иностранных дел не обязано было знать, что аль-Шаммари в то же время был подозреваемым по нескольким уголовным делам, прежде чем об этом стало известно в СМИ.

«Министерство иностранных дел официально уведомило Министерство обороны, когда мы узнали о факте получения гражданства министром в начале октября. Это явилось частью обычного обмена информацией внутри правительственных учреждений», — заявил Микаэль Линдстрем.

Шведские демократы критически относятся к тому факту, что правительство Швеции и, в частности, министр иностранных дел, не знали, что у аль-Шаммари было двойное гражданство. Теперь они обратились в Конституционный комитет Риксдага с просьбой начать расследование в отношении главы внешнеполитического ведомства Швеции.