Ла-Пас, , 04:37 — REGNUM Указ, защищающий военнослужащих Боливии от уголовной ответственности за применение силы при подавлении протестов, 28 ноября был отменен временным президентом Боливии Жанин Аньес. Об этом она заявила на своей странице в Twitter.

«Мы должны отказаться от D. S. 4078, потому что благодаря пониманию всех сторон нам удалось успокоить страну. Мы с удовлетворением отмечаем, что боливийцы решили продолжить работу и построить Боливию, живущую в условиях демократического мира», — написала Аньес.

Принятый в середине ноября указ № 4078 освобождал военнослужащих боливийской армии от уголовной ответственности во время исполнения ими обязанностей в ходе операций по восстановлению стабильности и порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила государственный переворот в Боливии, приведший к отставке президента Эво Моралеса, с майданом на Украине.

Ранее стало известно о прекращении вещания в Боливии телеканала Russia Today.

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