Стокгольм, , 09:10 — REGNUM Лица, вернувшиеся в Афганистан, после принятия решения об их депортации миграционными властями Швеции, теперь смогут получать помощь в соответствии с подготовленным планом. Миграционная служба Швеции намерена возобновить сотрудничество с местной организацией «Ирара», которая готова оказать необходимую поддержку вернувшимся афганцам. Об этом 28 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

В соответствии с предложенным планом, программа по оказанию помощи Erin может предложить депортированным лицам из Швеции встречу в аэропорту, аварийное размещение и консультационные услуги в поиске нового места работы в Афганистане. Программа является требованием со стороны правительства Швеции, предъявленным Миграционной службе для проведения дальнейшей высылки нежелательных лиц на территории страны. По замыслу властей, миграционные органы должны усиленно работать для увеличения количества случаев добровольного возвращения.

Ранее возникали сбои в работе по обеспечению взаимодействия между шведскими властями и организацией Irara. Одной из причин затруднений стала невозможность Irara предоставить информацию о своих счетах для выделения средств, необходимых для осуществления выполнения программы по оказанию помощи.

«Конечно, это прискорбно для людей, которые имеют право на эту поддержку, но мы, как государственный орган, обязаны тщательно распоряжаться деньгами налогоплательщиков. По этой причине нам нужно дождаться более четких данных», — заявила Тереза Несс, глава международного отдела миграционной службы Швеции.