Стокгольм, , 09:09 — REGNUM Социал-демократы, занимающие ключевые посты в кабинете министров Швеции, намерены добиться ясности в проводимой ими миграционной политике. Их действия вызваны растущей популярностью «Шведских демократов», которые завоевывают симпатии электората, отнимая голоса у партии, контролирующей правительство. Однако в это же время партийный секретарь Социал-демократов до сих пор не может четко ответить на вопрос, должно ли число новых мигрантов, направляющихся в Швецию, сократиться или увеличиться. Об этом 28 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Я думаю, сложно назвать какую-то точную цифру на 2020 или 2021 годы», — заявила партийный секретарь Социал-демократов Лена Радстрём Баастад, комментируя дальнейшие планы партии в области ужесточения миграционной политики Швеции.

После многочасовой встречи, состоявшейся 22 ноября, руководство партии приняло так называемую «среднесрочную стратегию», чтобы переломить наметившуюся тенденцию потери голосов избирателей. Речь идет о «создании наилучшей возможной стратегической отправной точки» для выборов 2022 года, когда по результатам голосования будет сформировано следующее правительство. Одним из пунктов новой программы стало положение о необходимости повышения контроля над миграционными потоками, направляющимися в Швецию.

Представители Умеренной коалиционной партии и «Шведских демократов» неоднократно критиковали Социал-демократов за их отказ от участия в межпартийных переговорах по вопросам миграционной политики, которые затрагивают законодательство в сфере получения политического убежища на территории Швеции.