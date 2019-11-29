Париж, , 04:36 — REGNUM Девять новых членов, в числе которых оказалась Россия, выбраны в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, 28 ноября сообщается на сайте комиссии РФ по делам организации.

Собрание Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, на котором был рассмотрен этот вопрос, проходило 27 и 28 ноября в штаб-квартире организации в Париже. В Комитет всемирного наследия также были включены Таиланд, ЮАР, Нигерия, Египет, Саудовская Аравия, Мали, Оман и Эфиопия. Всего в его состав входит 21 государство.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Польша и Южная Корея стали членами Исполнительного совета ЮНЕСКО.

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