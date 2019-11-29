Дамаск, , 02:40 — REGNUM Военнослужащие армии Сирии сбили беспилотный летательный аппарат ВВС Турции недалеко от Камышлы на севере сирийской провинции Хасеке, сообщает агентство SANA.

Отмечается, что турецкий дрон совершал разведывательный полет в окрестностях Камышлы. Сирийским военным удалось сбить аппарат, который затем упал возле Хаму и оказался в руках сирийской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Совет национальной безопасности Турции заявил, что Анкара не собирается отказывать от военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. В итоговой декларации совета отмечалось, что операция будет продолжаться до достижения поставленных в ней целей.

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