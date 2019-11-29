Южно-Сахалинск, , 02:41 — REGNUM Министр природных ресурсов Сахалинской области Александр Романов подал в отставку. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявление Романова подписал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Александр Романов возглавлял минприроды Сахалина с 2015 года.

Минприрды области будет объединено с министерством лесного и охотничьего хозяйства в составе нового министерства экологии, созданного по поручению Валерия Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава Сахалина Валерий Лимаренко создал министерство, назначение которого никто не может понять. Новое ведомство называется «Министерство по эффективному управлению Сахалинской областью».