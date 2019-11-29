Сараево, , 09:24 — REGNUM Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак призвал президиум объявить о программе реформ БиГ, которая была принята 19 ноября, пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 28 ноября.

«Они главный приоритет, когда речь идет о внешней политике, но я обязан предупредить, что это не имеет смысла. В течение восьми дней народ встревожен и сбит с толку, и для всех остальных стран рисуем картину, в которой государство находится под угрозой», — заявил Игорь Црнадак.

По его словам, председатель президиума БиГ в Вашингтоне обсуждает евроатлантическую интеграцию, и в то же время заместитель председателя парламента БиГ Небойша Радманович заявляет, что процесс получения членства в НАТО был остановлен.

Он утверждает, что нет программы реформ, что интеграция в НАТО приостановлена, и что в новом Совете министров они будут вести себя таким же образом. Если, кроме того, будет избран Совет министров, я буду первым, кто поздравит Милорада Додика. Это будет признаком того, что он был более настойчивым и сокрушил своих партнеров, с которыми он договорился, и что программа реформ была похоронена на все времена, и проверка отказа от членства, заявил Игорь Црнадак.