Москва, , 02:17 — REGNUM Государственный переворот в Боливии и отстранение от власти президента страны Эво Моралеса напоминает майдан на Украине образца 2004 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, с президентских выборов в Боливии, состоявшихся 20 октября, прошло уже больше месяца, однако Организация Американских государств (ОАГ) до сих пор не предоставила окончательные данные по пересчету голосов.

«То есть решение об устранении кандидата в президенты принято, а на каком основании — до сих пор никто не знает», — заявила Захарова.

Она отметила, что глава ОАГ не смог предоставить ни одного доказательства, свидетельствовавшего о фальсификациях на президентских выборах в Боливии.

«Получился нормальный латиноамериканский майдан разлива 2004 года, когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине», — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что разница с украинским майданом 2004 года заключается в том, что тогда Виктору Януковичу не пришлось покидать страну, а на Украине был проведен третий тур выборов, «в ходе которого и протащили Ющенко».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября новые боливийские власти потребовали допроса отстраненного в результате госпереворота Эво Моралеса. Отмечалось, что власти Боливии направили запрос через Интерпол в Мексику с просьбой о допросе экс-президента.