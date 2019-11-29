Москва, , 02:33 — REGNUM Российские истребители дежурных сил ПВО за прошедшую неделю 16 раз вылетали на перехват возможных нарушителей госграницы России. Инфографику с данными Минобороны РФ 29 ноября опубликовала газета «Красная звезда».

За прошедшую неделю 23 летательных аппарата иностранных государств проводили воздушную разведку вдоль границ РФ. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Всего российскими летчиками в рамках боевой подготовки было выполнено 144 лётные смены на 46 аэродромах.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели около 6,4 тыс. мероприятий. Охрану морских рубежей на прошедшей неделе обеспечивали более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В состав ВМФ была введена дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября самолёт радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint ВВС США около двух часов барражировал над международными водами Балтики вдоль морской границы Калининградской области.

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