Бразилиа, , 09:22 — REGNUM Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что избранный президент Аргентины Альберто Фернандес может «разрушить» МЕРКОСУР. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«Он напоминает человека, который подходит с молотком к мосту, чтобы попытаться его разрушить. Если этого не произойдёт, будет лучше», — высказался Араужу о Фернандесе, сравнив МЕРКОСУР с мостом.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару подверг Фернандеса критике за то, что последний во время своей предвыборной кампании посетил в тюрьме бывшего президента Бразилии Лулу да Силву.