Прага, , 02:32 — REGNUM Престарелые руководители социалистической Чехословакии из гуманных соображений не должны попасть в тюрьму, считает президент Чехии Милош Земан. Об этом 28 ноября сообщает телеканал Barrandov.

«Для людей, возраст которых превышает 90 лет, наказание теряет смысл. Предполагаю, что они не будут посажены в тюрьму. И это хорошо», — сказал Земан.

Комментируя возбуждение полицией уголовного дела против бывших руководителей Чехословацкой Советской Социалистической Республики (ЧССР), которых обвиняют в гибели людей при попытке бежать через границу ЧССР на Запад, Земан высказал удивление, что о таком «свинстве» вспомнили только 30 лет спустя. Сейчас же, по его мнению, послать 90-летних людей в тюрьму, означает приговорить их к смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Чехии завели уголовное дело на генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша (97 лет), премьер-министра ЧССР Любомира Штроугала (95 лет) и руководителя чехословацкого МВД Вратислава Вайнера (89 лет).

Бывших престарелых руководителей уже несуществующего государства обвиняют в том, что в результате их бездействия с марта 1976 года до конца 1989 года девять человек погибли от обстрелов пограничниками при попытке незаконно перейти границу ЧССР.

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