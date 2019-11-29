Исламабад, , 09:18 — REGNUM 28 ноября пакистанский министр планирования, развития и реформ Асад Умар заявил, что правительство готово «заполнить пробелы» в финансировании инфраструктурных проектов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, недавно вернувшийся в состав правительства Асад Умар подчеркнул, что ожидает инициативы от частного сектора. Для объединения усилий государства и предпринимателей в стране была создана Служба частно-государственного партнерства. Именно реформе и уточнению правил работы службы и было посвящено совещание, на котором выступил министр.

Оценив перспективы о окупаемость таких крупных проектов, как трасса Суккур-Хайдарабад, министр потребовал скорейшего начала работы над ними. Хотя правительство и ожидает инвестиций из частного сектора, Асад Умар подчеркнул, что Исламабад может изыскать средства для «заполнения пробелов».