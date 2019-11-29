Монтевидео, , 09:21 — REGNUM Избранный президент Уругвая Луис Лакалье ответил на поздравление венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо с победой на выборах. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«Так и будет. Во имя защиты демократии и прав человека», — написал Лакалье на своей странице в Twitter в ответ на заявление Гуайдо о готовности избранного главы Уругвая «бороться за восстановление демократии в Венесуэле».

Лакалье многократно называл режим Николаса Мадуро «диктаторским» и отказывался его поддержать.