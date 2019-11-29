Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Соединенные Штаты призвали Северную Корею вернуться к переговорам и прекратить провокации, сообщает пресс-служба Госдепа США.

«Призываем Северную Корею избегать провокаций», — говорится в сообщении.

Госдеп выступил в связи с недавними ракетными пусками, проведенными КНДР. По мнению Вашингтона, Северная Корея должна вернуться к соблюдению своих обязательств в рамках резолюции Совбеза ООН. В Госдепартаменте подчеркнули, что КНДР необходимо вернуться к переговорам ради достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября КНДР вновь провела испытания ракетного оружия, запустив две ракеты в сторону Японского моря. Испытательными стрельбами руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

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