Исламабад, , 09:13 — REGNUM 28 ноября постоянный комитет Национальной ассамблеи Пакистана (нижняя палата парламента) по вопросам права и правосудия заявил о намерении реформировать законодательство в области прав женщин и детей.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в стране насчитывается не менее 100 законов и актов, регулирующих права женщин и около 30 документов по правам ребенка. Такое обилие, по мнению председателя постоянного комитета по вопросам права и правосудия Рияза Фатьяны, создает большие трудности и ведет к путанице.

Комитет намерен взяться за реформирование законов, убрав ненужные, дублирующиеся и уточнив формулировки. Ожидается, что к обсуждению изменений привлекут представителей гражданского общества, а также мусульманского духовенства, чтобы добиться максимального соответствия требованиям Шариата.