Каракас, , 09:12 — REGNUM Лидер венесуэльской оппозиции, провозгласивший себя в январе президентом Боливарианской Республики, Хуан Гуайдо поздравил Луиса Лакалье с победой на президентских выборах в Уругвае. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«Я поздравляю весь уругвайский народ и его избранного президента. Можете рассчитывать на нашу готовность вместе трудиться на благо наших народов», — написал Гуайдо на своей странице в Twitter.

Гуайдо также выразил уверенность в том, что новый глава Уругвая поддержит его в качестве президента Венесуэлы: «Мы знаем, что можем рассчитывать на Вашу поддержку в борьбе за восстановление демократии в Венесуэле».