Исламабад, , 09:11 — REGNUM 28 ноября председатель пакистанской оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заявил, что «единственным выходом и этого бардака являются новые выборы».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Фазлур Рехман сделал это заявление перед репортерами после совещания с представителями оппозиционной «Народной партии Пакистана». По словам политика, партии сходятся во мнении, что нынешний политический режим использует Национальное бюро отчетности (борется с коррупцией) для преследования своих оппонентов. «Мы не можем признать и не признаем такую отчетность», — заключил политик.

Ранее по призыву исламистов из «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)"оппозиционные партии провели «Марш свободы» на Исламабад с требованием отставки правительства и лично премьер-министра Имрана Хана.