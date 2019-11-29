Киев, , 01:09 — REGNUM Украина потеряла время для заключения выгодного контракта на транзит российского газа, и с 1 января 2020 года вовсе рискует остаться без транзита. Об этом 28 ноября заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала Newsone.

«Ситуация складывается таким образом, что мы потеряли время, — объяснил он. — Говорить про новый контракт на транзит уже нельзя — недостаточно времени».

По его словам, финальная дата, когда можно определить условия поставки — 13 декабря, когда будут закрыты заявки от европейских операторов. Однако к этому времени Киев ничего сделать не успеет, а позже останется единственный вариант — продлить действующий контракт, условия которого на Украине считают невыгодными.

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Ранее украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что на Украине готовы встретить зимние холода, даже если контракт с «Газпромом» по транзиту газа в Евросоюз не будет продлён.

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