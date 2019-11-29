Загреб, , 09:06 — REGNUM С 1 июля 2020 года все хорватские граждане в Австрии смогут работать без разрешения на работу, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 28 ноября.

Хорватам, планирующим уехать в поисках лучшей жизни в соседнюю Австрию, с начала июля 2020 года будет намного легче устроиться на работу. Рынок труда в Австрии будет либерализован.

«Это будет значить, что больше не будет необходимости заполнять формы, которые вынуждены иметь при устройстве на работу в Австрии хорватские рабочие на данный момент. И разрешения на работу не понадобятся. Будет значительно упрощена вся процедура выдачи всех разрешений для направления работников в Австрию. В настоящее время разрешение на работу практически невозможно получить», — говорится в сообщении Министерства труда Австрии.

Исключением являются туристические и гостиничные работники, которые получают сезонные разрешения на работу.