Прага, , 01:05 — REGNUM Предательство «власовцев», памятник которым вознамерились установить в одном из районов Праги, не может быть забыто, считает президент Чехии Милош Земан. Об этом 28 ноября сообщает телеканал Barrandov.

Как следует из сказанного президентом Чехии, предательство не может быть оправдано, даже если оно касается другой страны. И несколько дней «позитивного типа», когда «власовцы» оказывали помощь антигитлеровскому Пражскому восстанию в мае 1945 года, вряд ли позволили им искупить вину за свои преступления.

«Можно ли в связи с этим забыть, то, что они предали родину? Думаю, забывать нельзя», — заявил Земан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива старосты района Прага-Ржепорые чешской столицы Павла Новотного об установке памятника «власовцам» будет обсуждаться на муниципальном совете этого района 16 декабря.

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал такие действия Новотного, как несоответствующие человеческим и профессиональным нормам, и выразил надежду, что жители района это поймут и сделают соответствующие выводы.

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