Пхеньян, , 00:49 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытательной стрельбе из «сверхкрупного реактивного орудия» 28 ноября, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что ракетные пуски осуществлялись Академией национальной обороны Северной Кореи. ЦТАК отмечает, что проведенные испытания показали высокие характеристики и надежность реактивного оружия.

«Уважаемый высший руководитель (Ким Чен Ын — прим. ИА REGNUM) выразил полное удовлетворение результатом испытательной стрельбы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о двух «неопознанных снарядах», запущенных с территории КНДР в сторону Японского моря. Позднее власти Японии выразили протест в связи с ракетными испытаниями в Северной Корее.

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