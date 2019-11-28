Женева, Швейцария, , 23:59 — REGNUM «Дикость и презрение» к демократическим ценностям, по словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, продемонстрировала делегация Украины на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве.

В ходе выступления представителя России, члены украинской делегации стучали табличками и кулаками по столам, а также ногами по полу и кричали. В итоге выступление российского делегата было сорвано, секретарь лишил его права слова.

Бальбек пояснил, что, по его мнению, таким образом украинская делегация продемонстрировала лишь свою «дикость и презрение демократическим ценностям, главная из которых — это свобода высказываний». Депутат Госдумы заявил, что, на его взгляд, странно наблюдать подобное поведение в Женеве, городе, в котором были подписаны великие гуманитарные конвенции.

По мнению Бальбека, у него создалось впечатление, что в делегацию от Украины вошли те люди, которые в своё время бросали камни и размахивали цепью перед сотрудниками полиции на майдане.

Ранее ИА REGNUM сообщало о недопуске делегации из Крыма к участию в форуме по нацменьшинствам ООН, который проходит в Женеве.

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