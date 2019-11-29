Исламабад, , 09:02 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан прореагировал на решение Верховного суда оставить на шесть месяцев в силе его решение продлить срок полномочий начальника штаба сухопутных войск генерала Камара Джаведа Баджвы.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Имран Хан заявил, что решение Верховного суда — это «большое разочарование для тех, кто надеялся дестабилизировать страну за счет столкновения институтов». Среди «тех» пакистанский премьер назвал «иностранных врагов» и «мафию», которые «спрятали награбленное за границей и пытаются защитить свою добычу, дестабилизируя страну».

Напомним, что срок полномочий генерала Баджвы истекал 28 ноября, когда на должность должен заступить другой генерал. В августе премьер-министр Пакистана Имран Хан продлил срок полномочий генерала Баджвы еще на три года, однако 26 ноября Верховный суд приостановил его решение после получения петиции от Ассоциации юристов.