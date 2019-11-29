Исламабад, , 09:00 — REGNUM 28 ноября Верховный суд Пакистана принял решение по поводу продления срока полномочий начальника штаба сухопутных войск генерала Камара Джаведа Баджвы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, несмотря на то, что представитель правительства в ходе слушания не смог предоставить каких-либо оснований для продления, основываясь на существующем законодательстве, председатель Верховного суда Асиф Саид Хоса объявил о решении оставить в силе продление срока полномочий генерала Баджвы еще на шесть месяцев. Это время будет необходимо для принятия соответствующих законов, регулирующих порядок службы и полномочия главы пакистанских военных.

Напомним, что срок полномочий генерала Баджвы истекал 28 ноября, когда на должность должен заступить другой генерал. В августе премьер-министр Пакистана Имран Хан продлил срок полномочий генерала Баджвы еще на три года, однако 26 ноября Верховный суд приостановил его решение после получения петиции от Ассоциации юристов.