Москва, 28 ноября 2019, 23:42 — REGNUM Нарушений в оформлении декларации о доходах заместителем главы Роскосмоса Юрием Урличичем допущено не было, передаёт 28 ноября РБК.
Комментируя сообщения в СМИ о том, что Урличич не указал в декларации недвижимость в США, которая была приобретена его дочерью (в 14 лет), глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил:
То есть, отметил Устименко, указывать её имущество в декларации было не нужно.
Напомним, издание Baza ранее сообщило, что дочери Урличича была в 2011 г. куплена земля в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США), когда ей было 14 лет.
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