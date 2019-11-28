Москва, , 23:42 — REGNUM Нарушений в оформлении декларации о доходах заместителем главы Роскосмоса Юрием Урличичем допущено не было, передаёт 28 ноября РБК.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что Урличич не указал в декларации недвижимость в США, которая была приобретена его дочерью (в 14 лет), глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил:

«На момент трудоустройства Юрия Урличича в госкорпорацию Роскосмос на должность первого заместителя генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам его дочь от прежнего брака являлась совершеннолетней».

То есть, отметил Устименко, указывать её имущество в декларации было не нужно.

Устименко «Урличич в разводе с матерью первой дочери около 20 лет и не должен быть в курсе всех приобретений, которые сделала его бывшая жена, её новый муж и дочь от этого брака».

Напомним, издание Baza ранее сообщило, что дочери Урличича была в 2011 г. куплена земля в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США), когда ей было 14 лет.

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