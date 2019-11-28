Стамбул, Турция, , 23:29 — REGNUM Грузовое судно «Двиница-50», входящее в состав вспомогательных сил Черноморского флота России ВМФ, проследовало через пролив Босфор в акваторию Средиземного моря, сообщают 28 ноября стамбульские интернет-порталы, публикующие фотографии прохождения российского судна через Босфор.

Отмечается, что судно «Двиница-50», судя по внешним признакам, идёт в сторону Сирии сильно нагруженным. Местные информаторы утверждают, что оно регулярно совершает рейсы в Сирию.

Ранее, 23 ноября, в Черноморских проливах был замечен следующий в Сирию большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Азов».

Как сообщало ИА REGNUM, Черноморский флот и зафрахтованные суда обеспечивают доставку в Сирию всего необходимого для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, а также вооружение и боеприпасы для правительственной армии Сирийской Арабской Республики.

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