Исламабад, , 08:59 — REGNUM В столице Пакистана Исламабаде прошла конференция «Engage Africa», собравшая послов всех африканских государств, работающих в стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, перед африканскими дипломатами выступили президент страны Ариф Алви и министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши. Из речи президента Пакистана стало понятно, что Исламабад рассматривает Африканский континент не только как огромный рынок из 54 государств, но и как территорию со схожими проблемами, вызовами и угрозами.

Ариф Алви призвал государства Африки искать совместные решения проблемы бедности и неграмотности. По словам президента, это станет первым шагом на пути к достижению мира и стабильности.