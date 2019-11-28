Москва, , 23:10 — REGNUM Россия безвозмездно поставила правительству Габона стрелковое оружие для противодействия браконьерам и охраны национальных парков страны, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Российское военное ведомство отмечает, что оружие предоставлено Габону для помощи в реализации программы по защите редких животных — в первую очередь, лесных слонов, численность которых в Габоне является самой большой в Африке.

«Деньги, вырученные с продажи слоновой кости, в большинстве случаев идут на финансирование деятельности криминальных организаций в регионе», — отмечено в тексте сообщения Минобороны России.

Российское оружие предназначено исключительно для лесников и парковых подразделений Национального агентства национальных парков Габона.

Нынешняя поставка оружия является первой в истории отношений Габона с Россией, Советским Союзом и Российской Федерацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Габоне браконьерство приобрело характер национального бедствия, при этом браконьеры и контрабандисты очень хорошо экипированы и качественно вооружены, что позволяет им почти безнаказанно нападать на лесников и местных жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Сомалиленда освободили арестованных ранее оппозиционеров