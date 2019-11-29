Загреб, , 08:58 — REGNUM Становится все более очевидным, что профсоюзные лидеры Хорватии официально откажутся от последнего предложения правительства, в результате чего «незапланированные каникулы» учащихся начальной и средней школы продолжаются уже третью неделю. Такое количество пропущенных дней приведёт к продлению учебного года, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 28 ноября.

Если мы сложим только пропущенные до настоящего момента дни, ученики начальной и средней школы могут рассчитывать на то, что вместо 17 июня учиться они закончат 7 июля. И, скорее всего, даже ещё позже, так как забастовки продолжаются, а школьные часы теряются. Продление учебного года, вероятно, не грозит выпускникам, так как, если Хорватия будет вынуждена отложить выпускные экзамены, то из-за недостатка дней выпускникам пролонгируют почти все этапы обучения — от экзаменов до поступления в колледжи, и, таким образом, необходимо будет продлить осенние сроки государственных выпускных экзаменов.

Если выпускники не столкнутся с продлением, а государственные выпускные экзамены будут проведены в запланированные сроки, тогда у руководителей средней школы есть еще одна проблема. В частности, во время написания государственных экзаменов в школах не могут присутствовать другие ученики, поэтому учащиеся средней школы с 1-го по 3-й классы во время продления должны иметь скорректированный график, чтобы не мешать сдаче государственных экзаменов.