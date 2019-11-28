Москва, , 23:02 — REGNUM Вчера Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал Постановление правительства от 23.11.2019 №1500, предусматривающее создание подкомиссии по развитию искусственного интеллекта в составе правительственной комиссии по цифровому развитию, и распоряжение правительства от 23.11.2019 № 2791-р, определяющее состав подкомиссии по ИИ.

Постановление вносит соответствующие изменения в положение о правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий в целях улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности и положение о системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В распоряжении указано, что сопредседателями подкомиссии по ИИ являются Президента РФ, председатель правления Сбербанка Герман Греф и министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.

Незадолго до создания подкомиссии Президент РФ В.В. Путин 9 ноября на одной из московских конференций, посвященных созданию ИИ в РФ заявил о том, что так называемый сильный искусственный интеллект может стать фундаментом и прорывом для всей цивилизации. Ранее 8 ноября 2019 г. Герман Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта совместно с «Яндекс», «Mail.ru», «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк, который будет реализовываться как проект частно-государственного партнерства.

« Самое главное — я бы так сформулировал нашу задачу — быть драйверами развития искусственного интеллекта, сделать эту тему очень модной в стране », — сказал Греф.

Между тем 22 октября 2019 годп на сессии московского международного форума «Открытые инновации» глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин высказал мнение о том, что российская экономика пока не готова к применению технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Напомним, что в феврале этого года Герман Греф заявил о потерях Сбербанка в результате ошибок искусственного интеллекта (ошибок в алгоритмах), оцененных в миллиарды рублей.

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