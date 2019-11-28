28 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Президенту Сирии Башару Асаду следует признать очевидное: в войне против террористических группировок, США и их союзников у сирийского правительства, пусть даже отчаянно сопротивлявшегося на протяжении нескольких лет, не было ни единого шанса. В конце сентября 2015 года Башар Асад контролировал в лучшем случае 10% сирийской территории. И решающий вклад в нынешнее положение вещей, в сохранение Сирии как государства, внесла Россия.

Владимир Васильев, , 23:24 — REGNUM Французский еженедельный журнал Paris Match 28 ноября 2019 года опубликовал полный текст интервью с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. В этом интервью с точки зрения более точной оценки союзников России представляет интерес один отрывок.

Башар Асад © ИА REGNUM

Заместитель главного редактора журнала Режис Ле Соммье задаёт Башару Асаду достаточно прямой вопрос: «После восьми лет войны вы идёте к победе … но на обломках. Половина сирийцев перемещена или находится в изгнании, 400 000 человек погибли. Признаете ли вы, что без помощи русских и иранцев вы бы проиграли?»

Президент Сирии отвечает: «Эта война тяжелая. Мы не великая держава, но мы имеем дело с богатейшими странами мира. Совершенно очевидно, что поддержка наших друзей ограничила ущерб и помогла нам вернуть территории. Что касается того, пошла бы без этой поддержки Сирия к разделу, или к полному поражению… иногда трудно предугадать исход теннисного матча с участием только двух игроков. Тут вы говорите о десятках игроков и сотнях тысяч бойцов».

В ряде российских СМИ появился ответ Башара Асада в несколько иной редакции: «Сирийского президента также спросили о том, смогло бы правительство продолжать восьмилетнюю гражданскую войну без помощи России и Ирана. Он ответил, что помощь союзников уменьшила потери и помогла вернуть некоторые территории». Такой перевод, безусловно, усилил негативное воздействие от данного высказывания на российскую аудиторию.

Владимир Путин, Башар Асад и Сергей Шойгу с военными лётчиками российских ВКС, принимавшими участие в антитеррористической операции в САР. Авиабаза Хмеймим в Сирии Kremlin.ru

Однако во французском тексте слово «некоторые» отсутствует: «Il est tout à fait certain que le soutien de nos amis a limité les dégâts et nous a aidés à récupérer des territoires».

Тем не менее, и точная редакция ответа Башара Асада явно не отражает решающую роль России в разрешении кризиса в Сирии и сохранении нынешнего сирийского правительства у власти. И это наводит на грустные мысли. Сразу вспоминается фраза: «Ничто не цениться так дёшево, как уже оказанная услуга».

Напомню, что контртеррористическая операция России в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Обстановка в стране на момент начала операции для Башара Асада была не то, что угрожающей, а фактически проигранной — большинство экспертов отводило ему 2−3 недели до сдачи Дамаска и бегства из страны в лучшем случае. В конце сентября 2015 года Башар Асад контролировал только 10% (!) сирийской территории без каких-либо шансов выиграть войну у боевиков, поддерживаемых внешними силами.

Владимир Путин и Башар Асад на встрече с руководящим составом Министерства обороны и Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Kremlin.ru

Через полгода после начала участия ВС России в конфликте ситуация на фронтах резко изменилась. Враг был остановлен на ключевых направлениях. Через год начались первые стратегические успехи.

На сегодняшний день ситуация кардинально изменена в лучшую сторону. В настоящее время сирийское правительство контролирует около 75% территории страны. Именно благодаря действиям России, а также бойцов КСИР, ливанских отрядов была сохранена территориальная целостность Сирии. Российские военные не только продемонстрировали свой высокий профессионализм, но и передали свой военный опыт солдатам и офицерам Сирийской арабской армии (САА).

За 4 года в контртеррористической операции в Сирии приняли участие более 63 тысяч российских военнослужащих. За это время совершено свыше 45 тысяч боевых вылетов. Естественно, не обошлось и без потерь с нашей стороны. По данным из открытых источников, за сохранение территориальной целостности Сирии отдали жизни свыше 110 российских военнослужащих.

Оказание гуманитарной помощи российским Центром примирения ВС РФ в Сирийской Арабской Республике Минобороны России

Действия Вооружённых сил РФ позволили стабилизировать ситуацию в Сирии и ослабить представляющие опасность для местного населения бандформирования. Совместные усилия Москвы и Дамаска ускорили начало переговоров в Женеве, которые должны окончательно восстановить мир в республике.

Власть сирийского правительства ещё не восстановлена на территориях северо-востока страны, где при поддержке США ситуацию под контролем пока держат Сирийские демократические силы, основу которых составляют курдские отряды Народных защитников. Также вне контроля Дамаска остаётся регион Большого Идлиба, включающий почти всю провинцию Идлиб и прилегающие к ней районы провинций Хама, Алеппо и Латакия.

Только благодаря российскому вмешательству президент Сирии Башар Асад теперь может спокойно давать интервью французскому журналу Paris Match. А ведь с учётом складывающейся летом-осенью 2015 года обстановки для сирийского президента не был исключён и «вариант Каддафи».

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На фоне такой заниженной оценки роли России со стороны Башара Асада надо отдать должное мудрости военно-политического руководства России, сумевшего не только отстоять Сирию, но и в то же время построить и развить отношения в этой непростой ситуации с Израилем, Турцией и Ираном.

А Башару Асаду следует признать очевидное: в войне против террористических группировок, США и их союзников у сирийского правительства, пусть даже отчаянно сопротивлявшегося на протяжении нескольких лет, не было ни единого шанса. И лидеру сирийского государства не надо стесняться говорить об этом, отдавая должное решающему вкладу России в разрешение данного вооружённого конфликта. Война ещё продолжается.