* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 22:56 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы заключить сделку с Вашингтоном, сообщил 28 ноября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Трамп «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хочет заключить сделку».

Это заявление американский лидер сделал во время встречи со своим афганским коллегой Ашрафом Гани. В ходе переговоров глава Штатов заявил о планах вывести часть американских военных из Афганистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 28 ноября прибыл в Кабул с необъявленным визитом, где встретился с Гани. Также президент США побывал на крупнейшей американской авиабазе.

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