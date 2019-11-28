Варшава, , 22:57 — REGNUM 28 ноября в штаб-квартире правящей партии «Право и справедливость» прошла встреча лидеров правоконсервативных партий: Ярослава Качиньского («Право и справедливость»), Ярослава Говина («Соглашение») и Збигнева Зебро («Солидарная Польша»). Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Как отмечает новостное агентство, в ходе встречи было подписано соглашение об образовании партийной коалиции в рамках парламентского клуба правых партий.

Председатель исполнительного комитета партии «Право и справедливость Кшиштоф Соболевский заявил: «Это соглашение является внутрипартийным и связано с деятельностью партий в рамках парламентского клуба правых сил. О сути соглашения я не буду говорить».

Новое соглашение обсуждалось членами партий долгое время, так как срок действия предыдущего договора истек 11 ноября 2019 г., одновременно с прекращением деятельности парламента предыдущего созыва.